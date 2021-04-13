Бывший бойфренд Бузовой представил тизер нового романтического трека

Москва, 13 апреля. Бывший возлюбленный телеведущей Ольги Бузовой, певец и блогер Давид Манукян, известный под псевдонимом Дава, представил тизер новой романтической песни «Еще не поздно».

Анонс выхода нового трека Дава опубликовал на своей странице в Instagram. Поклонники творчества певца смогли услышать небольшой отрывок из песни. Полностью композиция будет обнародована 22 апреля в 23:59 по московскому времени.

«Еще не поздно, и все серьезно. Я давно хотел сказать. Дай высушить слезы, посмотрим на звезды и улетим вдвоем... Хоть не умеем летать», — поется в припеве трека.

Поклонники Давы отметили, что с нетерпением ждут выхода его новой композиции. Нашлись среди комментаторов и те, кто после романтичного припева вспомнил о закончившихся отношениях блогера с Бузовой. По мнению фанатов, певцу и его бывшей возлюбленной нужно помириться.

«Дава, трек замечательный!!! Очень-очень жду релиз!!!»; «Никогда не писала, а сейчас захотелось: миритесь с Бузовой, вы были классной парой!!! Одно целое! Дава, ты мужчина — сделай первый шаг!»; «Дава, вы классно с Ольгой смотритесь, красивые, настоящие искренние!»; «Еще не поздно быть вместе, ну реально! Хватит вам уже, прощайте друг друга и будьте счастливы!» — написали комментаторы.

Бузова и Манукян расстались в конце января, но певец, видимо, все еще не может забыть об экс-возлюбленной. Недавно он пошутил над телеведущей в новом видео для соцсети.