Египет ослабит меры по борьбе с COVID-19 во время Рамадана

Каир, 13 апреля. Правительство Египта заявило о смягчении карантинных мероприятий в связи с наступлением священного месяца Рамадан.

Власти республики подтвердили, что гражданам разрешат совершать пятничные совместные молитвы — таравих. Однако отмечается, что продолжительность ритуала сократят, а социальную дистанцию между проповедующими ислам увеличат.

«Если вы хотите, чтобы дома Бога оставались открытыми, соблюдайте меры предосторожности и нормативно-правовые акты», — напомнил замглавы Министерства вакуфов Египта Ноух Элесави.

Издание France24 заявило, что в преддверии Рамадана жители самой густонаселенной страны арабского мира пренебрегли масочным режимом и карантином из-за коронавируса. Зарубежное СМИ связало нарушение с тем, что все граждане занимались подготовкой к празднику и совершали покупки.

Однако соседние с Египтом державы сохраняют эпидемиологические ограничения. Тунис продлил действие комендантского часа до семи вечера. В Марокко тоже сократили пребывание на улице и запретили массовые собрания.

При этом Ливия, наоборот, сообщила о росте скоплений людей перед Рамаданом. Продавцы ждут увеличения количества посетителей на местном рынке. Торговые лавки пустовали на протяжении шести лет, так как страна находилась в состоянии кризиса.