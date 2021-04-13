Политолог Сидоров объяснил возможный отказ Байдена от встречи с Путиным в Финляндии

Москва, 13 апреля. Американский президент Джо Байден может не поехать на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в столице Финляндии.

Об этом рассказал декан факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров. Он объяснил возможный отказ Байдена тем, что до него бывший глава США Дональд Трамп встречался с Путиным в Хельсинки.

«Это может быть Женева, Сингапур или какая-то северная страна — может быть, Осло, хотя здесь есть тоже налет определенный. Все-таки мне кажется, что места, которые ассоциируются с определенными историческими событиями, приятными или неприятными, это не будет связано», — сказал Сидоров в интервью РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Путин рассказал президенту Финляндии Саули Нийнисте о планируемом саммите с американским лидером.