Два крупных ландшафтных пожара произошли в Воронежской области

Воронеж, 13 апреля. Два природных пожара общей площадью 7 га произошли в Воронежской области, передает пресс-служба МЧС России.

Один пожар действует в районе Масловки, другой — в районе Семилукских Выселок. Расстояние до ближайшего населенного пункта составляет 1 км. Существует угроза распространения огня.

В тушении возгорания в районе Масловки задействован пожарный поезд. В МЧС отметили, что наиболее тяжелая ситуация с пожарами в Бобровском, Аннинском и Рамонском районах. Сильный ветер мешает ликвидации пожара. Погибших и пострадавших нет.

Недавно пожар произошел в квартире многоэтажного дома на улице Оптиков в Петербурге. Очаг возгорания находился на балконе. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание, никто не пострадал.