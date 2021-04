Террористы ИГ казнили двух египтян на Синайском полуострове

Каир, 13 апреля. Боевики филиала запрещенной в РФ организации «Исламское государство» под названием «Вилаят Синай» убили двух членов племени давагра.

По данным источников, 25 марта 2021 года бандиты похитили более десятка бедуинов, которые проживали в окрестностях города Бир-эль-Абд. Однако 12 человек освободили, приказав прекратить работать на правительственную армию.

В субботу, 10 апреля, террористы «Вилаят Синай» опубликовали видео казни двух оставшихся украденных мужчин — Мохаммеда Ибрагима Хамдана и Суайлема Ахмеда Суайлема. Преступники заставили их признаться в сотрудничестве с Вооруженными силами Египта и вырыть себе могилу.

