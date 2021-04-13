Роспотребнадзор дал совет по вакцинации от COVID-19 людям с бронхиальной астмой

Москва, 13 апреля. Действие прививки от СOVID-19 на состояние здоровья больных с бронхиальной астмой прокомментировала доктор медицинских наук Наталья Пшеничная.

Бронхиальная астма относится к полиэтиологическим заболеваниям, а на ее развитие может оказывать влияние ряд разнообразных причин, отметила заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Пшеничная. Науке известны разные формы данной болезни, а также возможные факторы риска, отметила врач в беседе с kp.ru.

Больным данным недугом следует обратиться за консультацией к врачу-терапевту или лечащему пульмонологу. Специалист поможет принять решение о необходимости вакцинации, а также оценит возможные последствия.

Ранее пульмонолог из Крыма Ирина Ульченко сообщила о вреде курения для людей, переболевших коронавирусом. Вредная привычка может привести к воспалению в бронхах либо вызвать повреждение легочных тканей. Коронавирус у таких людей обычно протекает в средней или тяжелой формах