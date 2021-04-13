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Нефтепроводы Техаса могут заметно опустеть к концу 2021 года
transneft.ru  /  Пресс-служба ПАО «Транснефть»
Экономика

Нефтепроводы Техаса могут заметно опустеть к концу 2021 года

Пандемия коронавируса повлияла на нефтяную отрасль США. Она также отразилась на уровне загрузки ключевых нефтепроводов страны.

Москва, 13 апреля. Пандемия коронавируса повлияла на нефтяную отрасль США. Она также отразилась на уровне загрузки ключевых нефтепроводов страны.

Соединенные Штаты Америки наращивают темпы добычи нефти в течение длительного времени, однако коронавирус не мог не затронуть развитие отрасли. Так, 2020 год стал наименее перспективным за последние десять лет для нефтяного рынка, котировки черного золота опустились примерно на 30%, а себестоимость производства сланцевой нефти увеличилась практически в два раза.

Загрузка нефтепроводов, по которым транспортируется топливо из Пермского бассейна, располагающегося на западе Техаса, сократится к концу текущего года до 57%. Прежде она падала до 70% в 2016 году. Прогнозом поделились представители консалтинговой компании «Wood Mackenzie».

Пандемия в том числе повлияла на рекордное падение спроса на топливо, который не сумел восстановиться к данному моменту. Тепеь многие магистрали попросту остаются неиспользованными. Сейчас нефтедобыча в США находится на уровне порядка 11 млн баррелей в день, а специалисты не ожидают значительного роста до следующего года.

Тем временем Организация стран-экспортеров нефти обновила свой прогноз по глобальному спросу на нефть. В организации считают, что среднегодовое ежедневное потребление черного золота увеличится до 96,5 млн баррелей.

нефть сша техас Wood Mackenzie
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