Голкипера «Локомотива» отстранили от двух матчей за жесты в адрес болельщиков «Спартака»

Москва, 13 апреля. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза отстранил на два матча голкипера «Локомотива» Гильерме Маринато за непристойные жесты в адрес фанатов «Спартака».

Встреча «Локомотива» и «Спартака» состоялась накануне и закончилась со счетом 2:0. Больше всего она запомнилась выходкой вратаря хозяев поля. Гильерме после гола Камано побежал к трибуне с пальцем у рта, призывая тем самым болельщиков противника замолчать, а после взял бутылку воды и сымитировал половой акт.

Офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин сообщил, что делегат матча услышал оскорбительные кричалки в адрес голкипера «Локомотива» от фанатов «красно-белых». РФС наказал «Спартак» одним матчем без зрителей условно и штрафом 500 тысяч рублей, а Гильерме дисквалифицировали на две игры.

В Сети ранее также появился ролик, в котором болельщики двух футбольных клубов устроили драку во время матча. Разнять фанатов удалось лишь после вмешательства сотрудников правоохранительных органов.