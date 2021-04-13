Шугалей рассказал, что россиянка Мира Тэрада заразилась коронавирусом в США

Москва, 13 апреля. Россиянка Мира Тэрада заразилась коронавирусом, поэтому ее не депортируют из США.

Об этом в Telegram-канале написал глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей. Россиянка должна была вернуться на родину 10 апреля, но этого не произошло.

«Со слов офицера миграционной службы США, причина в том, что у нее обнаружилась «инфекция». Сегодня, спустя 4 дня гнетущего молчания, Мира позвонила своей маме. В разговоре с ней Мира сообщила, что у нее диагностировали коронавирус», — рассказывает Шугалей.

Сейчас Мира Тэрада находится в одиночной тюремной камере в Нью-Джерси, раз в день ей приносят еду и никак не лечат от COVID-19, пишет он.

«Оказывается, в Америке «корону» вообще никак не лечат. Ну вроде того: будет плохо — вызови скорую. Потом Мире вообще сообщили, что в ближайшее время ее отправят обратно в Луизианскую тюрьму. Где логика?» — возмущается общественник.

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Тэраду могут отправить обратно в тюрьму, где она отбывала наказание. Вряд ли это сделают спецбортом, несмотря на то, что у женщины диагностировали коронавирус. Условия на перевозных рейсах для заключенных нечеловеческие, людям приходится сидеть в холодном самолете на ледяных скамьях, говорит Шугалей.

«В прогнившей системе американского правосудия — полный бардак», — уверен глава Фонда.

Шугалей рассказал, что по документам США Мира Тэрада якобы находится на свободе, что не является правдой.

Ранее стало известно, что вопросом возвращения россиянки Миры Тэрады занимается глава ФЗНЦ. Он пообещал, что скоро женщина вернется в РФ.