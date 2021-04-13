Рэпер Тимати показал не вошедшее в эфир свидание с участницей «Холостяка»

Москва, 13 апреля. Участник нового сезона шоу «Холостяк» рэпер Тимати в очередной раз решил удивить своих поклонников, опубликовав тайное свидание, вышедшее за рамки эфира.

Видеоролик с секретным свиданием музыкант показал на своей страницу в Instagram. Тайную встречу он подготовил для модели Екатерины Сафаровой на съемках шоу в Дубае. Рэпер заявил, что этого свидания не было даже в сценарии шоу, оно не вписывалось в его регламент. Однако он придумал и реализовал его по собственной инициативе, удивив не только девушку, но и фанатов проекта.

Оказалось, что в одном из разговоров участница сказала, что хотела бы прокатиться с Тимати на мотоцикле. Исполнитель решил исполнить ее желание, для чего отвел в специализированный салон.

«Покупать мотоцикл, чтобы просто покататься со мной? Я в шоке»,— прокомментировала поступок звезды Сафарова.

После катания на «железном коне» они пробрались на заброшенную стройку и погуляли по пляжу. Вечер закончился спонтанным танцем у фонтана. Девушка заявила, что почувствовала себя самой счастливой в этот момент.

Рэпер много сил вкладывает в то, чтобы сделать шоу необычным и рейтинговым. Для того, чтобы привлечь как можно больше зрителей, он, как полагают фанаты, заключил рекламную кампанию с супермоделью Ириной Шейк.