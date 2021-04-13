ОПЕК оценила ситуацию с потреблением бензина летом

Москва, 13 апреля. Спрос на нефть восстанавливается, однако потребление топлива в предстоящем летнем автомобильном сезоне по-прежнему будет ниже докризисного уровня лета 2019 года.

Об этом говорится в поступившем ТАСС апрельском отчете организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК). Мировое потребление бензина составит 24 млн баррелей в первом квартале 2021 года, во втором квартале —25,6 млн баррелей в день, в третьем — 26,7 млн ​​баррелей, в четвертом — 25,4 млн баррелей в день. При этом в ОПЕК не указали значения потребления бензина в 2019 году, отметив, что показатели были выше.

Потребление дизеля летом также не достигнет докризисного уровня. Согласно оценкам ОПЕК, в первом квартале показатель составит 26,3 млн баррелей в день, во втором — 26,6 млн баррелей в день, в третьем и четвертом кварталах — 27,4 млн баррелей в день. В министерстве энергетики ранее сообщили, что стоимость бензина увеличивается в пределах инфляции в России.