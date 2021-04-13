Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
13 апреля 22:24
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:05
Шоу-бизнес
Я много лет стеснялась: Настя Каменских показала поклонникам, как скакал ее вес
22:02
Общество
«Несколько минут в невесомости»: космонавт раскрыл перспективы космического туризма
22:00
Экономика
Почему американские акции вскоре перестанут быть интересными миру
21:58
Весь мир
Премьер-министр ЦАР поздравил мусульман с наступлением месяца Рамадан
21:55
Общество
Музыкальный критик Бабичев объяснил суть конфликта Долиной и Карнавал
21:52
Весь мир
Правительство Чада заявило о вторжении боевиков в день выборов президента республики
21:49
Весь мир
Власти Кении спасли жирафов с уходящего под воду острова
21:44
Весь мир
Ученые Ганы пытаются объяснить массовую гибель морских обитателей нехваткой кислорода
21:40
Весь мир
Более тысячи человек пострадали вследствие проливных дождей на востоке Уганды
21:38
Общество
Юрист рассказал, как поменять водительские права по истечении срока действия
21:38
Общество
Эксперт рассказал о важности массовой вакцинации и риске второй раз заболеть COVID-19
21:36
Политика
Солонников заявил, что после встречи Горбачева с Рейганом СССР «начал разваливаться»
21:35
Весь мир
Жители ЦАР вышли на марш против присутствия миротворцев ООН в стране
21:33
Общество
Топ-10 страшных врачебных ошибок, приведших к смерти
21:31
Весь мир
Глава Минздрава ЦАР призвал сограждан к систематическому тестированию на COVID-19
21:30
Общество
Психотерапевт объяснил, почему важно заботиться о питании не только весной
21:24
Весь мир
«Мы не потерпим диктат»: в правительстве ЦАР раскритиковали работу миссии ООН
21:08
Весь мир
Египет ослабит меры по борьбе с COVID-19 во время Рамадана
21:08
Происшествия
Все калужские детские сады закрылись из-за «минирования»
21:08
Шоу-бизнес
Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала скандал с пуховиками и химчисткой
Все новости
ОПЕК оценила ситуацию с потреблением бензина летом
pixabay.com  /  wilhei
Экономика

ОПЕК оценила ситуацию с потреблением бензина летом

Спрос на нефть восстанавливается, однако потребление топлива в предстоящем летнем автомобильном сезоне по-прежнему будет ниже докризисного уровня лета 2019 года.

Москва, 13 апреля. Спрос на нефть восстанавливается, однако потребление топлива в предстоящем летнем автомобильном сезоне по-прежнему будет ниже докризисного уровня лета 2019 года.

Об этом говорится в поступившем ТАСС апрельском отчете организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК). Мировое потребление бензина составит 24 млн баррелей в первом квартале 2021 года, во втором квартале —25,6 млн баррелей в день, в третьем — 26,7 млн ​​баррелей, в четвертом — 25,4 млн баррелей в день. При этом в ОПЕК не указали значения потребления бензина в 2019 году, отметив, что показатели были выше.

Потребление дизеля летом также не достигнет докризисного уровня. Согласно оценкам ОПЕК, в первом квартале показатель составит 26,3 млн баррелей в день, во втором — 26,6 млн баррелей в день, в третьем и четвертом кварталах — 27,4 млн баррелей в день. В министерстве энергетики ранее сообщили, что стоимость бензина увеличивается в пределах инфляции в России.

опек топливо бензин
Комментировать
Самое популярное
Власти упростили правила использования маткапитала в России
Экономика 11 апреля 2021
Власти упростили правила использования маткапитала в России
Королева Елизавета II отреагировала на смерть принца Филиппа странной неточностью
Политика 12 апреля 2021
Королева Елизавета II отреагировала на смерть принца Филиппа странной неточностью
Афонский монах предсказал будущее России и США
Политика 11 апреля 2021
Афонский монах предсказал будущее России и США
Аверин резко высказался о номере Валерии Ланской в шоу «Точь-в-точь»
Шоу-бизнес 11 апреля 2021
Аверин резко высказался о номере Валерии Ланской в шоу «Точь-в-точь»
На Украине назвали персону, которая станет «приговором» Зеленскому
Украина 11 апреля 2021
На Украине назвали персону, которая станет «приговором» Зеленскому
Все новости / Экономика / ОПЕК оценила ситуацию с потреблением бензина летом
Рейтинг@Mail.ru