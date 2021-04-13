МИД Латвии выразил российскому дипломату протест из-за вечеринки во время карантина

Рига, 13 апреля. Внешнеполитическое ведомство Латвии выразило протест военному атташе посольства РФ Руслану Ушакову из-за информации о его участии в вечеринке во время карантина на фоне COVID-19.

Отмечается, что в одном из частных домов в латвийской столице прошла вечеринка с нарушением ограничений по борьбе с распространением коронавируса. По данным ведомства, организатором мероприятия стал российский посол Ушаков.

Несколько раз к дому дипломата Ушакова подъезжали правоохранительные органы, однако никаких мер они не предпринимали. Протест был направлен временному поверенному посольства РФ Вадиму Васильеву.

Политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов ранее призвал Латвию прекратить агрессию в сторону РФ и российских СМИ. В противном случае Москве придется принять ответные меры.