Лавров заявил о заинтересованности России в нефтегазовом рынке Пакистана

Москва, 13 апреля. РФ предложила пакистанским властям начать поставки СПГ. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции с министром иностранных дел Пакистана Шахом Мехмудом Куреши.

Глава МИД России отметил, что в обозримом будущем Пакистан может столкнуться с еще большей нехваткой голубого топлива. Согласование всех вопросов и деталей по проекту строительства газопровода «Пакистанский поток» выгодно для обеих сторон, обратил внимание Лавров.

По его словам, пакистанский нефтегазовый рынок представляет интерес для российского бизнеса в основном с точки зрения роста спроса и развития инфраструктуры. С одной стороны, Россия поспособствует развитию газовой инфраструктуры Пакистана для приема газа у конкурентов. С другой, российские предприятия смогут заработать на самом проекте.

«Мы заинтересованы в том, чтобы такая тенденция к росту была устойчивой. Для этого нам необходимо диверсифицировать наши отношения в этой сфере», — подчеркнул министр иностранных дел России.

Страны Европы наращивают импорт газа на фоне холодной зимы. Выручка российского «Газпрома» от поставок должна увеличиться примерно в 1,7 раза, до 42 миллиардов долларов, сообщили в VYGON Consulting.