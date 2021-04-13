Власти Крыма сообщили дату начала работы летних лагерей для детей

Симферополь, 13 апреля. Дети смогут отдохнуть в летних лагерях Крыма с 27 мая, сообщил Официальный туристический портал Республики Крым. Для многих детей это станет долгожданной возможностью отдыха.

Функционирование лагерей будет осуществляться согласно всем необходимым требованиям в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Организаторами будет обеспечено соблюдение всех положенных санитарно-эпидемиологических норм. Так, заполняемость отрядов не должна превышать 75%.

Кроме этого уточняется, что дети и их сопровождающие в день заезда должны будут предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Документу о результатах анализа должно быть не более 72 часов. Как сообщалось, Роспотребнадзор в этом году позволил детям отдыхать не только в регионах проживания.

Ранее сообщалось о лучших городах Крыма для детского отдыха. Большинство россиян выбирают западное побережье и юго-восток республики.