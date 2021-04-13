Бастрыкин провел рабочую встречу с генпрокурором и главой МВД Казахстана

Москва, 13 апреля. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин встретился с генпрокурором Гизатом Нурдаулетовым и министром внутренних дел Казахстана Ерланом Тургумбаевым.

В рамках встречи стороны обсудили важность тесного взаимодействия между странами. В частности, глава СК подчеркнул, что Казахстан остается важным партнером и союзником России, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Переговоры Бастрыкина с Нурдаулетовым и Тургумбаевым стали очередным шагом к развитию международного сотрудничества. Особое внимание участники встречи уделили взаимопомощи по вопросу расследования уголовных дел.

Высокий уровень переговоров продемонстрировал намерения коллег из Казахстана поддерживать отношения с Россией, которые на протяжении длительного времени были «искренними и братскими». По итогу встречи Бастрыкин вручил казахским коллегами медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и «10 лет Следственному комитету Российской Федерации».