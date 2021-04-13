Кристина Агилера призналась, что не нравилась себе в начале карьеры

Лос-Анджелес, 13 апреля. Американская певица Кристина Агилера рассказала о том, как принимала свое тело, и призналась, что не нравилась себе в молодости.

Карьера исполнительницы начиналась, когда ей было 20 лет. В тот период знаменитость была очень стройной, однако выяснилось, что Агилеру не устраивала ее фигура.

«Когда я только делала свои первые шаги в шоу-бизнесе, мне не нравилось быть суперхудой. Когда мне исполнился 21 год, я начала немного поправляться, и мои новые формы мне уже нравились», — поделилась певица.

Исполнительница отмечает, что всегда получала больше мужского внимания, когда ее тело приобретало формы. Сейчас Агилере очень нравятся ее ягодицы, а смотреть на свои ранние снимки она не любит, поскольку вспоминает, насколько неуверенно чувствовала себя в тот период. Однако с годами знаменитость смогла приобрести уверенность в себе.

«С возрастом ты перестаешь сравнивать себя с другими и начинаешь ценить свое собственное тело и учишься управлять им», — рассказала Агилера журналу Health.

В конце прошлого года американская певица отпраздновала 40-летие. Звезда встретила юбилей в полупрозрачном комбинезоне.