Yamaha презентовала мощный электромотор для производителей электрокаров

Хамамацу, Япония, 13 апреля. Японская транснациональная компания объявила о вхождении в сегмент электромобилей и успешно в нем продвигается.

Компания Yamaha разработала компактный и чрезвычайно мощный электродвигатель, предназначенный для использования в «моделях гипер-электромобилей». Об этом сообщает портал CarsWeek.Ru.

Представители компании отмечают, что смогут разрабатывать компоненты и составляющие для электрокаров, которые будут сравнимы с «начинкой» лучших электромобилей мира. Движок класса 350 кВт и мощностью 469 л.с. работает на рабочем напряжении 800 В. Такие же показатели напряжения демонстрирует Porsche Taycan. При этом в Yamaha указывают на одно из ключевых преимуществ их двигателя в виде компактности.

Конструктивно электромотор содержит объединенные в один блок редуктор и инвертор. Электрические и механические компоненты расположены в моторе для максимальной экономии места. Японский производитель, больше известный по мотоциклам и музыкальному оборудованию, работает в сфере создания электродвигателей с прошлого года.

Недавно в Японии такие бренды как Suzuki, Mazda и Yamaha были уличены властями Японии в фальсификациях при проверке техники. Оказалось, что производители намеренно занижали показатели по выбросам в окружающую среду.