В США объяснили, из-за чего перспективы Су-35 на мировом рынке стали довольно мрачными

Вашингтон, 13 апреля. Российский истребитель поколения 4++ Су-35 не стал очень востребованным на мировом рынке, заявили обозреватели американского издания Military Watch.

Данный военный самолет отличается внушительной выносливостью, отличными системами авионики и дальностью боя. Однако несмотря на свои преимущества, Су-35 получил всего два экспортных контракта. Один – на продажу 24 единиц Китаю, второй – на продажу 26 единиц Египту, отметили в Military Watch, передает «ПолитРоссия».

Интерес к этим истребителям проявила Индия, Венесуэла и Индонезия. Однако угроза санкций от США задержала реализацию и может вообще привести к ее отмене. Из-за этого перспективы Су-35 на мировом рынке становятся довольно мрачными.

«В результате не исключено, что Су-35 не получит никаких других крупных экспортных контрактов, кроме продажи Египту и Китаю», – отметили в Military Watch.

К тому же, на рынок выходит российский истребитель пятого поколения Су-57, который согласно своим завидным характеристикам является уникальным военным самолетом. Вполне вероятно, что его появление еще больше подорвет перспективу продаж Су-35, резюмировали обозреватели.

Ранее обозреватели американского издания The National Interest рассказали, как рекламные уловки компании Lockheed Martin помогут России распиарить Су-57.

Также ранее журналисты из США перечислили три «самых крутых» российских самолета, передает сайт 360tv.ru.