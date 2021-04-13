Аналитики ожидают повышения кредитных ставок для бизнеса в России

Москва, 13 апреля. Российские банки могут начать повышать ставки по кредитам для бизнеса, считают аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА».

По мнению экспертов, кредитные ставки банков на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Центробанка РФ могут вырасти до 10%. В результате средний размер ставки увеличится на 2-2,5 процентных пункта.

Однако существует риск увеличения просроченной задолженности в секторе малого и среднего предпринимательства. Базовый сценарий предполагает рост показателя с 11% до 13%, а негативных — до 18%, что превышает прошлогодние показатели более чем в полтора раза, передают «Известия».

Несмотря на пандемию, российские банки выдали малому и среднему бизнесу 7,6 трлн рублей кредитов, что на 2% ниже показателей 2019 года. Удержать рынок кредитования от падения помогли государственные программы, считают аналитики.

Как стало известно ранее, в России появился специальный банк для бизнеса. Однако стать его клиентом можно только по приглашению.