Журналисты тунисского государственного СМИ объявили забастовку

Тунис, 13 апреля. Назначение нового исполнительного директора государственного информационного агентства Tunis Afrique Presse (TAP) спровоцировало забастовку сотрудников редакции.

Национальный союз тунисских журналистов и местный профсоюз выступили против выдвижения Камеля Бен Юнеса на должность руководителя СМИ. Представители издания сообщают, что выбранный кандидат оказывает поддержку политической партии «Ан-Нахда». Фракцию, которая представляет большую часть парламента, обвиняют в связи с запрещенной на территории РФ террористической организацией «Братья-мусульмане».

Сотрудники TAP заявили, что новый директор может угрожать независимости редакции и ввести цензуру. Однако премьер-министр республики Хичем Мечичи утверждает, что назначение имеет лишь административный характер и решение останется неизменным.

رئيس الحكومة، يؤكد أنه "لن يتم إعادة النظر في تعيين الرئيس المدير العام الجديد لوكالة تونس إفريقيا للانباء" #وكالة_وات — Agence Tunis-Afrique-Presse (@AgenceTAP) April 12, 2021

Камель Бен Юнес также отрицает свою ангажированность. Он подчеркнул, что о его беспристрастности можно судить по работе в BBC.

«Все знают, что я проявлял независимость в своей профессиональной карьере на протяжении 35 лет. Цель моего назначения — реформировать агентство, которое страдает от многих административных и финансовых проблем», — заявил новый исполнительный директор.

Отказ от пересмотра кандидата на роль руководителя редакции вызвал негативную реакцию у ее членов. Журналисты анонсировали массовую забастовку, которая состоится в следующий четверг, 22 апреля.

«Это назначение свидетельствует о безудержном желании наложить руки на агентство и превратить его в правительственную и партийную пропагандистскую трубу. Мы не примем его», — заявил сотрудник TAP Мунир Суиси.

العاملون والصحفيون في وكالة تونس إفريقيا للأنباء، يقررون الدخول في إضراب عام حضوري، مركزيا وجهويا يوم الخميس 22 أفريل "بسبب تشبث الحكومة بتعيين كمال بن يونس على رأس الوكالة" #وكالة_وات — Agence Tunis-Afrique-Presse (@AgenceTAP) April 12, 2021

Однако локальные митинги начались уже сегодня. Журналисты собрались рядом со штаб-квартирой Tunis Afrique Presse и начали требовать ее освобождения. Демонстрацию остановили вооруженные силы республики.

#Tunisie @Rsf_inter dénonce l'incursion de la police dans les locaux de @TapNewsAgency ainsi que les agressions commises sur des journalistes qui protestaient contre la nomination du nouveau PDG de l'agence @kamalbenyounes1 arrivé sur place encadré des forces de l'ordre pic.twitter.com/UBQMOfRuZZ — RSF_Afrique-du-Nord (@RSF_NordAfrique) April 13, 2021

Подозрения в связи с «Братьями-мусульманами» также спровоцировали атаку на офис Международного союза мусульманских ученых. Организатором штурма оказалась «Свободная конституционная партия» Туниса.