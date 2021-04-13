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Журналисты тунисского государственного СМИ объявили забастовку
ФБА «Экономика сегодня»  /  Андрей Рост
Весь мир

Журналисты тунисского государственного СМИ объявили забастовку

Они раскритиковали назначение нового директора издания, заявив о попытке подорвать независимость редакции.

 

Тунис, 13 апреля. Назначение нового исполнительного директора государственного информационного агентства Tunis Afrique Presse (TAP) спровоцировало забастовку сотрудников редакции.

Национальный союз тунисских журналистов и местный профсоюз выступили против выдвижения Камеля Бен Юнеса на должность руководителя СМИ. Представители издания сообщают, что выбранный кандидат оказывает поддержку политической партии «Ан-Нахда». Фракцию, которая представляет большую часть парламента, обвиняют в связи с запрещенной на территории РФ террористической организацией «Братья-мусульмане».

Сотрудники TAP заявили, что новый директор может угрожать независимости редакции и ввести цензуру. Однако премьер-министр республики Хичем Мечичи утверждает, что назначение имеет лишь административный характер и решение останется неизменным.

Камель Бен Юнес также отрицает свою ангажированность. Он подчеркнул, что о его беспристрастности можно судить по работе в BBC.

«Все знают, что я проявлял независимость в своей профессиональной карьере на протяжении 35 лет. Цель моего назначения — реформировать агентство, которое страдает от многих административных и финансовых проблем», — заявил новый исполнительный директор.

Отказ от пересмотра кандидата на роль руководителя редакции вызвал негативную реакцию у ее членов. Журналисты анонсировали массовую забастовку, которая состоится в следующий четверг, 22 апреля.

«Это назначение свидетельствует о безудержном желании наложить руки на агентство и превратить его в правительственную и партийную пропагандистскую трубу. Мы не примем его», — заявил сотрудник TAP Мунир Суиси.

Однако локальные митинги начались уже сегодня. Журналисты собрались рядом со штаб-квартирой Tunis Afrique Presse и начали требовать ее освобождения. Демонстрацию остановили вооруженные силы республики.

Подозрения в связи с «Братьями-мусульманами» также спровоцировали атаку на офис Международного союза мусульманских ученых. Организатором штурма оказалась «Свободная конституционная партия» Туниса.

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