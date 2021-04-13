КГБ Белоруссии сообщил о задержании Костусева и Федуты

Минск, 13 апреля. Лидера партии БНФ Григория Костусева и политолога Александра Федуту задержали для проведения следственных действий, сообщили в Комитете государственной безопасности Белоруссии.

Костусев и Федута были задержаны в рамках расследования уголовного дела по подозрению в совершении преступления. Полная информация будет предоставлена после окончания оперативно-разыскных мероприятий, пишет kp.ru.

Григория Костусева задержали в Шклове 12 апреля. Он является фигурантом уголовного дела по ст. 342 УК РБ («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них»). В тот же день сообщалось, что Александр Федута перестал выходить на связь, будучи в Москве. Позднее в КГБ подтвердили информацию о его задержании.