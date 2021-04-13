Белый дом сообщил о стремлении США к стабильным отношениям с РФ

Вашингтон, 13 апреля. Соединенные Штаты стремятся к предсказуемым и стабильным отношениям с Российской Федерацией, сообщила пресс-служба Белого дома.

Помимо этого, в сообщении сказано, что американская сторона также стремится к честным и открытым переговорам с Москвой. Пресс-служба отметила, что планы подготовки саммита РФ и США должны быть еще разработаны.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал финляндскому коллеге Саули Нийнисте о планируемом саммите с лидером Соединенных Штатов Джо Байденом.