В Сочи девочка едва не лишила брата мужского органа

Сочи, 13 апреля. Медики госпитализировали 11-летнего мальчика с открытой раной полового органа после игры с сестрой.

Семилетняя девочка ударила брата рукой между ног. Удар был такой силы, что ребенку едва не оторвало мужское достоинство, пишет kp.ru.

Пострадавшего доставили в хирургическое отделение детской больницы. Врачи провели операцию. В настоящее время здоровью пациента ничего не угрожает. Сотрудники правоохранительных органов Сочи проводят проверку по факту инцидента, уточняются все обстоятельства произошедшего.