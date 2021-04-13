Ольга Орлова и Влад Кадони рассказали о первом съемочном дне «Дома-2»

Москва, 13 апреля. Ведущие реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова и Влад Кадони рассказали о начале съемок проекта после перерыва длиною в несколько месяцев.

Орлова и Кадони никогда не скрывали теплых чувств друг к другу, а появиться вместе на рабочей площадке снова для них стало приятным событием. Тем более что поводом для работы дуэтом стало возобновление популярного проекта «Дом-2». Съемки реалити-шоу были приостановлены в конце декабря 2020 года. Однако полностью закрывать его не стали, вещание перенесли с телеканала ТНТ на «Ю».

В Stories своего Instagram Орлова опубликовала видео, на котором рассказала о первом съемочном дне. На кадрах она вместе с Кадони идут на площадку, известное лобное место, где будут проходить обсуждения прожитого на телестройке дня.

«Ну что? Кто идет на работу, тот мы! Сегодня мой первый рабочий день, светит солнце, плюс 20 градусов по такому случаю. И совсем скоро мы увидимся с вами», — порадовала новостью ведущая проекта.

Первые серии возобновленного шоу можно будет увидеть уже 19 апреля. Одной из новостей, опечаливших фанатов реалити-шоу, стало заявление певицы Ольги Бузовой о том, что она вести программу больше не будет.