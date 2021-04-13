Вирусолог оценил вероятность вспышки заболеваемости COVID-19 в России летом

Москва, 13 апреля. Вероятность крупной вспышки заболеваемости коронавирусом в России в грядущем теплом сезоне оценил вирусолог, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Аграновский.

По его словам, пока нет предпосылок для такого исхода ситуации. Однако в стране могут наблюдаться небольшие подъемы заболеваемости COVID-19, отметил специалист в эфире телеканала «Россия-24».

Кроме того, Аграновский добавил, что несмотря на то, что у россиян пока еще не успел сформироваться коллективный иммунитет, массовая вакцинация проводится правильно. По мнению вирусолога, отечественные препараты также эффективны и против выявленных штаммов коронавируса.

Аллерголог-иммунолог министерства здравоохранения Крыма Людмила Знаменская ранее заявила, что вакцина стопроцентно защищает организм от тяжелого течения коронавирусной инфекции. Такие результаты показали клинические исследования препаратов.