Десятки многоквартирных домов Рузаевки почти неделю утопают в нечистотах

Саранск, 13 апреля. Вышедший из строя канализационный коллектор окунул 43 многоквартирных и 80 частных домов Рузаевки в нечистоты. Реки коммунальных отходов текут по подвалам.

Помимо неудобств в виде нечистот и «ароматов», местной жительнице Таисии Кудаевой приходится терпеть в своем саду бассейн с канализационной жижей. Образовался он 8 апреля. Из полутораметровой ямы за несколько дней превратился в котлован шириной в 10 метров и шестиметровой глубиной.

По словам жителей Рузаевки, причина в неправильных действиях рабочих. Они с помощью ковша экскаватора расширяют ров, размешивают зловонную жидкость и выливают ее на дорогу.

«Они наши яблони дергали как морковки. Приезжал собственник ПАО «Водоканала», принес на подпись бумаги, чтобы мы разрешили им дальше копать, только с другой стороны. Мы боимся, что так и до дома нашего доберутся. Отказали проводить работы, потому что за неделю они только усугубили ситуацию. Потом они привезли глину и залили в котлован», — пожаловалась ФАН Таисия Кудаева.

На место аварии приезжали и сотрудники мэрии. Однако, кроме советов, по-другому содействовать грандиозным «раскопкам» чиновники не вправе. «Водоканал» — в частных руках.

«У них нет собственной техники, способной устранить аварию. Поэтому привлекают ее у сторонних организаций. Порой с их стороны происходят не те действия, которые могут быть решающими в решении проблемы», — ответил в беседе с ФАН первый заместитель главы МП Рузаевка Вячеслав Пушкарев.

Как выяснилось, за четыре года работы у руля компании Сергей Терентьев ни метра инженерной сети не модернизировал. Ответ один — отсутствие средств. Теперь руководитель предприятия грезит об участии в федеральной программе «Чистая вода».

«То, что мы собираем с населения, идет у нас на текущие расходы. Нам государство не выделило средства на электроэнергию, налоги, трудовую инспекцию. За четыре года, получается, нам недодали 40 млн рублей. Есть закон о малом бизнесе. Не секрет, что здесь идет речь о прямом получении прибыли», — посетовал директор компании ПАО «Водоканал» Сергей Терентьев.

Устранить проблему руководитель «Водоканала» обещал в течение двух дней.

Ранее ФАН писал о переходе Саранска на «альтернативную котельную». Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.