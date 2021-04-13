Осташко связал утечку записей по делу MH17 с будущей провокацией Запада против России

Москва, 13 апреля. Руководитель издания PolitRussia Руслан Осташко связал опубликованные аудиозаписи переговоров по делу о крушении малайзийского Boeing с будущей провокацией Запада против России.

После публикации Нидерландской вещательной корпорацией (NOS) записей переговоров Сергея Дубинского, которого подозревают в причастности к крушению рейса МН17, Запад сразу же определился с виновными, сообщил Осташко. Россию и ДНР решили обвинить в причастности к трагедии с пассажирским авиалайнером.

«Возникает вопрос, почему именно сейчас начинают всплывать какие-то новые подробности и «доказательства»», — отметил Осташко.

По мнению журналиста, «слитые» аудиозаписи являются лишь началом. Материалы представили на публику только сейчас, так как «это связано с обострением, к которому все готовятся в Донбассе». Осташко отметил, что все указывает на то, что дело MH17 полностью политизировано и призвано возложить всю ответственность на Россию.

НСН сообщала, что прокуратура Нидерландов отказалась комментировать утечку попавших в распоряжение голландских журналистов аудиозаписей телефонных разговоров. Ранее голландский корреспондент также заявил о связи журналистов NOS с СБУ.