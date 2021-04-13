Суд арестовал замминистра энергетики и ЖКХ Омской области по делу о коррупции

Омск, 13 апреля. Куйбышевский районный суд арестовал на два месяца замминистра энергетики и ЖКХ региона Марину Степанову по делу о коммерческом подкупе и получении взятки.

Следствие полагает, что Степанова, воспользовавшись своим служебным положением, получила от руководителя компании взятку в 2 млн рублей за выполнение действий и общее покровительство при исполнении и беспрепятственной оплате договоров по выполнению капремонта в жилых домах.

Уголовные дела по статьям «Получение взятки в особо крупном размере» и «Коммерческий подкуп в особо крупном размере» возбудили на основании материалов, предоставленных УФСБ России по Омской области. Расследование продолжается, по месту работы и проживания чиновницы уже провели обыски.