Нидерландские ученые создали проникающие сквозь непрозрачные материи световые лучи

Амстердам, 13 апреля. Ученые нашли способ просветить непрозрачные материалы при помощи световых лучей. О своем открытии рассказали физики из Нидерландов.

Специалисты смогли создать световые лучи, способные просветить насквозь даже непрозрачные материи. Исследователи из Венского технического университета и Утрехтского университета в Нидерландах в ходе экспериментов выяснили, что световые волны можно модифицировать. При этом, проходя через любую рассеивающую среду, они лишь немного ослабляются. Об этом пишет журнал Nature Photonics.

Во время испытаний ученые использовали слой оксида цинка. Это белый порошок, который состоит из случайно ориентированных частиц. Сначала они анализировали среду, пропуская через нее световые сигналы, которые регистрировали специальные детекторы. Таким образом, они определяли нужную волну, чтобы луч не рассеивался. С помощью математических подходов они смогли рассчитать инвариантные к рассеиванию моды, способные пройти сквозь слой оксида цинка.

В итоге им удалось пропустить картинку через слой. Они просветили изображение части созвездия Большого Ковша. Отмечается, что это технология может стать полезной для изучения биологических объектов, например клеток и тканей.

Анализ поведения субатомных частиц показал, что они не подчиняются общепринятым законам физики. Как сообщалось ранее, соответствующее исследование проводили специалисты Национальной ускорительной лаборатории.