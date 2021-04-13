Отец Дмитрия Маликова рассказал о последних годах жизни солиста «Песняров» Борткевича

Москва, 13 апреля. Создатель ВИА «Самоцветы» Юрий Маликов рассказал о последних годах жизни солиста ансамбля «Песняры» Леонида Борткевича.

Артист, являющийся отцом певца Дмитрия Маликова, сообщил, что с познакомился с Борткевичем в далеком 1973 году. Назвать коллег по эстраде близкими друзьями нельзя, но они поддерживали очень хорошие отношения. В последний раз Маликов-старший видел солиста «Песняров» около двух лет назад на одном из выступлений.

«Он появился как руководитель части коллектива «Песняры» — там у них сложная схема, я в этом не разбираюсь. Но он представлял свою новую программу как Леонид Борткевич и солисты ансамбля «Песняры»», — поделился исполнитель.

Покойного артиста Юрий Маликов охарактеризовал как хорошего, доброго, отзывчивого, душевного человека и выдающегося музыканта. В интервью МК отец Дмитрия Маликова выразил соболезнования близким Борткевича.

Солист «Песняров» скончался на 72-м году жизни, точная причина его смерти пока не названа. Печальную новость об уходе артиста из жизни ранее прокомментировал эстрадный певец Лев Лещенко.