Египет заинтересовал опыт РФ в производстве комплектующих для опреснителей воды

Каир, 13 апреля. Представители инженерного управления ВС Египта, Арабской организации по индустриализации (АОИ), Александрийского университета и корпорации «Роснано» обсудили, как наладить в африканской стране производство оборудования и комплектующих для опреснителей морской воды.

Каир в соответствии со стандартами международного качества по конкурентоспособным рыночным ценам, а также при поддержке РФ и с технологическими возможностями АОИ хочет создать специализированный завод по выпуску наноструктурированных мембран для опреснения солоноватых вод.

Египет планирует удовлетворить потребности как местного рынка, так и национальных проектов, поэтому Каир обсудил с российской корпорацией возможность подписания протокола о сотрудничестве по ряду отраслевых направлений.

Засушливая республика, помимо увеличения производства и мощности некоторых существующих станций, рассчитывает создать опреснительные установки в рамках правительственного подхода к поиску нетрадиционных альтернатив водным ресурсам, особенно в прибрежных городах.

Причем «РМ Нанотех», портфельная компания «Роснано», выпускает наноструктурированные мембраны, которые используют для фильтрации воды. Производитель заявляет об экспорте в 50 стран мира, но не ясно, есть ли среди них африканские государства.

Отраслевые СМИ отметили, что стороны подписали соглашение, но официального подтверждения, как и информации о сроках, стоимости реализации проекта, еще нет.