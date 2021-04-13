Мишустин провел для Путина экскурсию по координационному центру кабмина

Москва, 13 апреля. Премьер-министр России Михаил Мишустин показал главе государства рабочее пространство координационного центра кабинета министров.

Мишустин рассказал президенту России Владимиру Путину об устройстве центра и своей работе там в качестве эксперта.

Председатель Правительства отметил, что в пространстве работает больше 100 человек. Это сотрудники ведомств и представители бизнеса. Быстрее всех обучение в центре прошли сотрудники секретариата первого вице-премьера Андрея Белоусова.

По словам Михаила Мишустина, в центре сформирована «новая модель государственного управления, основанная на первичных данных».

«Очень важно то, что в центре сфокусированы первичные данные от федеральных органов исполнительной власти, на их основе мы строим наши аналитические инструменты», — сказал премьер-министр России.

Мишустин также обратил внимание на то, что комнаты для переговоров в координационном центре названы именами российских полуостровов, а открытые пространства — именами рек.

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