Подписчики высмеяли Ксению Бородину за жалобы на испорченный отпуск в Турции

Москва, 13 апреля. Телеведущая Ксения Бородина высказала недовольство приостановлением авиасообщения России с Турцией, из-за чего «получила» от возмущенных подписчиков.

Авиаперелеты на время остановлены из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки на фоне коронавируса в Турции. Ведущая «Дома-2» расстроилась, что не сможет полететь отдыхать на море, ведь ее семья планировала провести в этой стране весь июль. Своим негодованием знаменитость поделилась в Instagram.

Однако далеко не все подписчики Бородиной разделили с ней возмущение относительно испорченного отпуска. По мнению поклонников, у ведущей есть достаточно денег, чтобы устроить себе роскошный отдых, тогда как некоторые россияне ни разу не выезжали за пределы страны.

«С твоими деньгами хоть в космос лети»; «Какая трагедия. А есть люди, которые всю жизнь никуда не летали», — написали фолловеры.

Пока Ксения Бородина не уехала в отпуск, она трудится на новой площадке «Дома-2», которая теперь расположилась на канале «Ю». Ведущая призналась, что скучала по проекту.