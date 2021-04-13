Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика

Раритетная коллекция машин ВАЗ продается за 16 млн рублей

Раритетная коллекция машин ВАЗ продается за 16 млн рублей

Москва, 13 апреля. Уникальное собрание 16 автомобилей Lada, снятых с производства, появилось в продаже в Москве.

Продукция Волжского завода, которой давно нет на конвейере, доступна автолюбителям за 16 млн рублей. Об этом сообщает "Российская газета".

Коллекция состоит из множества "Жигулей". Среди них находятся модели ВАЗ: 2102, 2103, 2105, 2106, 2107, 2121 "Нива". Помимо ретро-версий, есть и более современные 2108, 2109 и 21099. Эксклюзивным экспонатом считается Lada Samara Fun, сконструированная немецкой компанией Bohse в кузове ландо.

Фотографии автомобилей говорят о том, что машины находятся в отличном состоянии. Многолетний слой пыли украшает кузова автомобилей, а одометры отличаются минимальным количеством зафиксированных километров. Коллекция комплектовалась в течение многих лет. Она продается на сайте Avito за 16 млн рублей. Средняя цена машины в собрании, таким образом, порядка миллиона рублей.

Граждане Советского Союза могли потратить около шести тысяч рублей на покупку автомобиля. Известно, что в советское время приобрести машину для личных нужд было достаточно непросто. Премиальные версии авто достигали в цене 9,5 тыс. рублей в 80-е годы.

Новости партнеров