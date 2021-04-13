Раритетная коллекция машин ВАЗ продается за 16 млн рублей

Москва, 13 апреля. Уникальное собрание 16 автомобилей Lada, снятых с производства, появилось в продаже в Москве.

Продукция Волжского завода, которой давно нет на конвейере, доступна автолюбителям за 16 млн рублей. Об этом сообщает "Российская газета".

Коллекция состоит из множества "Жигулей". Среди них находятся модели ВАЗ: 2102, 2103, 2105, 2106, 2107, 2121 "Нива". Помимо ретро-версий, есть и более современные 2108, 2109 и 21099. Эксклюзивным экспонатом считается Lada Samara Fun, сконструированная немецкой компанией Bohse в кузове ландо.

Фотографии автомобилей говорят о том, что машины находятся в отличном состоянии. Многолетний слой пыли украшает кузова автомобилей, а одометры отличаются минимальным количеством зафиксированных километров. Коллекция комплектовалась в течение многих лет. Она продается на сайте Avito за 16 млн рублей. Средняя цена машины в собрании, таким образом, порядка миллиона рублей.

Граждане Советского Союза могли потратить около шести тысяч рублей на покупку автомобиля. Известно, что в советское время приобрести машину для личных нужд было достаточно непросто. Премиальные версии авто достигали в цене 9,5 тыс. рублей в 80-е годы.