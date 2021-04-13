Госрегулирование стоимости доставки баллонного газа вернули в России

Москва, 13 апреля. Стоимость доставки газа в баллонах снова будет регулироваться государством. Власти утвердили новую методику установления розничных цен на сжиженный углеводородный баллонный газ.

Соответствующей информацией поделились официальные представители Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Раньше розничная стоимость бытового газа в баллонах для населения устанавливалась дифференцированно, в зависимости от способа доставки. Однако такой прием оказался неэффективным, передает «ГЛАС».

В ФАС начали поступать жалобы россиян на резкое подорожание баллонного сжиженного газа. По словам жителей страны, цены выросли на 40–50%. В ведомстве поставили под сомнение обоснованность высокой стоимости топлива. Поэтому было решено установить предельно допустимые уровни розничных цен на сжиженный газ в баллонах, продаваемый россиянам для собственных нужд.

Заместитель исполнительного директора «ЖКХ Контроль» Андрей Костянов в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН ранее рассказал, как можно сэкономить от 20% до 30% расходов на ЖКУ.