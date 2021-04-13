Латвия обдумывает реализацию «китайского транзитного маневра»

Рига, 13 апреля. После ухода российского транзита с латвийского рынка Рига решила попробовать новый маршрут.

Сейчас порты Латвии потеряли ту роль, которую играли раньше, активно поддерживая внутреннюю экономику страны, пишет «ПолитПазл».

Ярким подтверждением угасания мощи транспортной системы республики стало отсутствие на московской выставке TransRussia представителей Рижского свободного порта. Менеджер проектов латвийской компании A&A Logistic Дмитрий Трунов говорит о том, что Латвия решила провернуть логистический трюк после потери российского транзита.

«Особенностью нынешней выставки наверняка будет изменение транспортных потоков с переносом центра внимания на сухопутный маршрут по железной дороге из Китая», — поделился своим мнением Трунов.

Специалист подчеркнул, что Рига стремится превратиться в «привлекательный транзитный центр». Одним из условий становления таковым может являться выгодное «хранение товаров на таможенных складах». Латвия планирует перевозить 40-футовые контейнеры от Шанхая до Риги по железной дороге.

Недавно прибалтийские республики впервые не стали закупать российскую электроэнергию в рамках испытаний по выходу из энергокольца БРЭЛЛ.