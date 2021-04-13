Катя Лель встала на сторону подозреваемых в мошенничестве друзей Зайцева

Москва, 13 апреля. Известная певица Катя Лель встала на сторону семьи Гарафутдиновых в скандале с тяжелобольным модельером Вячеславом Зайцевым.

Внимание к кутюрье, страдающему от болезни Паркинсона, в последнее время приковано из-за роликов с его участием, появляющихся в соцсетях. Снимают эти видео как раз члены семьи Гарафутдиновых, называющие себя друзьями Зайцева и поселившиеся в его доме. Однако близкие модельера подозревают этих людей в мошенничестве и желании обогатиться за счет знаменитости.

Скандал вокруг 83-летнего кутюрье Катя Лель прокомментировала на своей странице в Instagram. Все обвинения в адрес Гарафутдиновых она назвала провокациями.

«Я со своей стороны могу сказать, что мы дружны, мы в очень хороших отношениях. Сам Вячеслав Зайцев тоже сказал, что очень любит эту семью, с которой он дружит уже целых 15 лет», — заявила певица.

Исполнительница не понимает, что плохого в общении модельера с друзьями. Она призвала не осуждать находящуюся рядом с Зайцевым семью и быть добрее друг к другу. В комментариях Тимур Гарафутдинов выразил признательность Кате Лель за поддержку.

«Благодарю тебя, родная, наша семья тебя очень любит!» — написал он.

Члены оскандалившейся семьи недавно стали главными героями выпуска передачи «Пусть говорят», посвященного ситуации с Зайцевым. На шоу защищающийся от обвинений Тимур Гарафутдинов едва не устроил драку прямо в эфире.

Ранее проверкой ситуации вокруг тяжелобольного Зайцева занялся Следственный комитет, сообщает «Вечерняя Москва».