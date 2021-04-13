Сенатор Косачев оценил значимость возможной встречи Путина с Байденом

Москва, 13 апреля. Договоренность о встрече президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом является глобальной по значимости, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

Прошедший телефонный разговор между лидерами РФ и США говорит о взаимном желании «расчистить» двустороннюю повестку, отметил сенатор. По его словам, впереди предстоит труднейшая работа.

«Новость о возможной личной встрече Путина и Байдена глобальна по значимости и перспективам», — сказал Косачев.

Ранее стало известно, что российский и американский президенты провели телефонные переговоры. В Кремле уточнили, что инициатором диалога стал Белый дом.