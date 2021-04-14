Топ-10 страшных врачебных ошибок, приведших к смерти

Врачи призваны спасать жизни, а не губить их. Именно поэтому мы так свято верим им. Но как бы страшно это ни звучало, периодически всплывают новости о халатности медиков. Так, буквально на днях петербурженка умерла, не дождавшись помощи врачей городской больницы. И этот случай не единственный. ФАН подобрал 10 страшных врачебных ошибок, которые привели к смерти пациентов.

Плановая операция погубила 16-летнего подростка

Страшная история произошла в клинике Самарского государственного медуниверситета несколько лет назад. 16-летняя девушка, не выходя из комы, скончалась в больнице.

Страдания юной жительницы Самары начались именно с ошибки врачей, девушке неправильно сделали операцию по восстановлению сухожилий. После этого подростку ежегодно приходилось ложиться на операцию по их подтягиванию.

Плановой операции не суждено было пройти без эксцессов, девушке стало плохо, поврежденная нога сильно распухла. Было принято решение ампутировать конечность. Через несколько дней девушка впала в кому, так и не выйдя из нее. Через несколько недель ее не стало.

В заключении врачей было указано, что причиной печального исхода операции послужил сепсис флегмона правого бедра. Затем к этому была добавлена некая инфекция родом из Южной Америки, которая и поразила юного пациента.

Безутешные родители в такое объяснение смерти дочери не верят. Они уверены, что инфекция попала в кровь только во время последней операции, поэтому в трагедии виновны медики.

Погибла, не став мамой

В одной из больниц Волгоградской области погибла беременная женщина и ее нерожденный малыш. Судебное разбирательство по этому делу до сих пор не окончено.

В семье, где произошла страшная трагедия, должен был родиться долгожданный сын. Внезапно будущей маме стало плохо, женщину госпитализировали в одну из больниц. Из результатов анализов врачи сделали вывод, что недомогание связано с «гриппом», что и начали лечить. Далее события разворачивались стремительно.

У женщины открылось кровотечение, ее перевезли в перинатальный центр, где акушерами было принято решение провести преждевременные роды. В момент проведения кесарева сечения выяснилось, что ребенок мертв. А состояние пациентки ухудшалось с каждой минутой. Она потеряла больше 70% крови и впала в кому, из которой уже не вышла.

Врачи объяснили такой исход операции почечной и печеночной недостаточностью и отеком головного мозга. Но в ходе расследования было установлено, что результаты анализов погибшей были подменены.

Упустили из виду травму маленького пациента

В Севастополе из-за отсутствия детального обследования погиб 8-летний мальчик. Сильный ушиб головы он получил, играя дома. Юного пациента доставили в одну из городских больниц, где ему был поставлен диагноз — сотрясение мозга.

Во время обследования врачи проигнорировали жалобы мальчика на сильную боль, указав, что при таком диагнозе подобные ощущения — норма. Он поступил в травматологическое отделение. На следующее утро, в 6:50 утра, пришедшая проведать его мать нашла в палате бездыханное тело своего ребенка, врачей рядом не было. Однако врачи, попытавшись реанимировать ребенка, в свидетельстве о смерти указали время 7:45. Почему не было проведено МРТ и другое более серьезное обследование малыша, мать так и не знает. Возбуждено уголовное дело.

Запоздавшее лечение ОРВИ стало причиной смерти ребенка

В Красноярском крае погиб полуторагодовалый ребенок из-за халатности врачей. Во время первичного осмотра терапевт поставил малышу диагноз — ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция) и оставил на лечении в домашних условиях. Но через несколько дней состояние ребенка резко ухудшилось, его госпитализировали на скорой.

В больнице у маленького пациента обнаружили пневмонию, его определили в палату для лечения. Но помощи ребенку так и не оказали, на следующий день он впал в кому и скончался.

Двое из трех медиков признали вину в произошедшем, все трое были понесли наказание — лишение свободы от полутора до двух с половиной лет.

Хотел помочь, но совершил ошибку

В Ростовской области погиб мужчина от рук онколога. Для удаления полипа 54-летнему жителю региона пришлось обратиться в местный онкодиспансер, где ему должны были провести необходимую операцию. Процедура была проведена, но врач прижег электроножом наружную стенку кишечника и тонкой кишки. Эту ошибку онколог вовремя не обнаружил. У пациента начались резкие осложнения и ухудшения здоровья, после чего он скоропостижно скончался.

Правоохранители доказали прямую связь между гибелью мужчины и врачебной ошибкой. Онколог понес наказание в виде нескольких лет лишения свободы и запрета на осуществление врачебной деятельности.

Проглядели самый важный диагноз — рак

Юная жительница Новосибирской области находилась на обследовании множества врачей более шести месяцев, однако ни один не разглядел самый главный недуг — рак. Изначально родителей школьницы насторожил пониженный гемоглобин и регулярный бронхит. Врачи порекомендовали пить витамины, насыщенные железом и вылечить кашель.

Врач сменялся за врачом, в карте из-за почерка мало что можно разобрать, а с каждым месяцев девочке становилось все хуже, гемоглобин падал. Пройдя множество осмотров, врачи пропустили мимо глаз воспаление лимфоузлов в паху, затем появилась боль по всему телу и температура.

Госпитализация ребенка не привела ни к чему, с ужасными анализами и высокой температурой девочка была выписана домой, но лучше в родных стенах ей не становилось. Врачи прикрывались бесплатной медициной, отправляли в платную клинику, но денег в семье не было. Только после того, как школьница жутко похудела и была уже на грани от болей и усталости, ей дали направление в онкологию, где и было диагностировано заболевание. Девочку не спасли, именно рак лимфоузлов и привел к трагедии. А в больнице матери ребенка так и сказали: «Мы так и знали, что вы у нас проблемные»!

Лечили от другой болезни

Житель столицы обратился за помощью в медицинское учреждение летом прошлого года. И стоит заметить, что консультацию врачей, лечение он получил, вот только лечили его не от того. Москвич регулярно посещал всевозможных врачей, медики скорой не верили в боли мужчины, поэтому в онкологию он не попадал, а лечили его от панкреатита.

Изначально беспокойство вызвали боли в животе. В период с лета до осени сильно сбросил в весе. На очередном обследовании КТ в октябре внимание врачей привлекло новообразование в поджелудочной железе. Однако родственники пациента видели странное пятно еще в сентябре.

Последующие анализы страшные опасения подтвердили, но врачи не били тревогу. Болезнь прогрессировала, мужчина еле передвигался, постоянно терпел жуткие боли в животе. Он ждал направления в онкоцентр, а его лечили «Но-шпой». Медики же утверждали, что срочной госпитализации не требуется, хотя кололи главе семейства обезболивающие.

На руках у родственников, по сути, лежал умирающий человек, хотя сами они этого не понимали. Через некоторое время мужчина скончался. В заключении о смерти так и написали, что причиной смерти стало злокачественное образование.

Флюорография не помогла выявить рак легких

Житель Челябинской области несколько лет проходил процедуру флюорографии, но медики так и не обнаружили на снимках рак.

Мужчина, переболевший много лет назад туберкулезом и снявшийся с учета, ежегодно проверял легкие. Так и последнее обследование показало, что его здоровье в норме, но уже спустя месяц он почувствовал сильную боль в спине, а через некоторое время появилась и отдышка. Сначала врачи диагностировали остеохондроз, но лечение от этого недуга не помогало.

Только после рентгена было обнаружено, что в легком жителя челябинской области опухоль размером в 10 сантиметров.

Уже в онкодиспансере медики объяснили, что опухоль невозможно было не увидеть. Оказалось, что врачи просто закрыли глаза на темное пятно в легком мужчины и поставили отметку в справке, что тот годен к работе. Пациента можно было бы спасти, но заболевание было слишком запущено.

Неожиданно скончался из-за неправильного лечения

В Москве после назначенного лечения неожиданно скончался 12-летний мальчик. Ребенок с детства был крайне болезненным, также у него наблюдалось замедленное умственное развитие. Родители делали все возможное, чтобы их сын жил полноценной жизнью.

В какой-то момент ребенок почувствовал недомогание, была вызвана скорая помощь. Медики поставили диагноз и прописали лекарство, однако препараты не помогли, состояние ребенка только ухудшалось.

На следующий день ребенка посетил врач-педиатр, был проведен осмотр и вновь назначено лечение. Родители исполнили все предписания, но через сутки ребенок скончался.

После проведенной проверки в правоохранительных органах заключили, что врачи допустили оплошность, назначив неправильное лечение, что и привело к смерти мальчика.

Замерзшая беременность закончилась гибелью

Замерзшая беременность 43-летней женщины привела к ее гибели. Гинеколог, проводившая операцию по выскабливанию полости матки, повредила внутренние органы пациентки, что вызвало сильнейшее кровотечение. Женщина потеряла порядка двух литров крови. Она погибла, так и не придя в сознание.

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что причиной смерти женщины послужило повреждение матки в момент операции.

Эксперты также подтвердили, что трагедии можно было избежать, если бы медики учли возраст пациентки и ее состояние здоровья.