Семенович опубликовала фото в свадебном платье после предложения руки и сердца

Москва, 13 апреля. Бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович показала поклонникам фото в свадебном платье после вопросов о замужестве и предложений руки и сердца.

Певица является активным пользователем социальных сетей и с радостью делится с поклонниками событиями из жизни. Недавно она предложила подписчиками задать ей вопросы на любую тему. Больше всего их интересовало семейное положение звезды. Семенович в шутливой форме написала, что «эта вакансия свободна», после чего мужчины попробовали попытать свое счастье.

«Мне 26! Выходи за меня замуж», – тут же сделал предложение руки и сердца фанат.

Это позабавило звезду, поэтому она заявила, что с такой армией желающих скоро найдет «того самого». Но на этом вопросы о браке не прекратились, поэтому певица решила завершить интригующую тему замужества публикацией своей фотографии в свадебном платье. Такой ход привлек внимание поклонников еще больше, создав почву для сплетен.

Актриса всегда считалась одной из самых красивых женщин российского шоу-бизнеса, однако так и не смогла найти свое счастье и построить крепкую семью. После недавнего расставания с бойфрендом фанаты заметили, что Семенович стала появляться в светских кругах с роскошным кольцом.