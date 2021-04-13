Кардиолог перечислил основные признаки «постковидного синдрома»

Москва, 13 апреля. Выявление «постковидного синдрома» и его оперативное лечение настолько же важно, как и борьба с самой коронавирусной инфекцией, считает врач-кардиолог Симон Мацкеплишвили.

«Постковидный синдром» по-разному проявляется у пациентов, напомнил эксперт в беседе с корреспондентом KP.RU. У кого-то наблюдаются нарушения сна, а у кого-то мышечные и головные боли. Также синдром может проявляться в виде проблем с желудком или кишечником.

Основным симптомом, указывающим на «постковидный синдром», может быть продолжительное повышение температуры до 37-37,2 градусов, добавил Мацкеплишвили. В таком состоянии человек может пребывать несколько месяцев. По словам врача, эксперты сегодня близки к тому, чтобы выработать методику лечения этого синдрома.

Известный врач и телеведущий Александр Мясников обратился к пожилым россиянам с просьбой вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Как сообщалось ранее, специалист указал, что боязнь препарата иррациональна.