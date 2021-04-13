Андрей Пивоваров назвал Зюганова «ассенизатором протестных настроений»

Москва, 13 апреля. Исполнительный директор НКО «Открытая Россия» (признана нежелательной в РФ) Андрей Пивоваров призвал не голосовать за КПРФ и раскритиковал лидера коммунистов Геннадия Зюганова.

В своем ролике «Красное чучело» он негативно высказался в отношении Зюганова, который пригрозил выгнать из КПРФ «защитников» блогера Алексея Навального. Представитель связанной с Михаилом Ходорковским организации, скорее всего, хотел выразить солидарность с Навальным, задев попутно лидера КПРФ.

Пивоваров заявил, что Зюганов выполняет функцию «ассенизатора протестных настроений». Голосовать за КПРФ нельзя, так как партия состоит из «дельцов, которые ни во что не верят».

«Верхушка КПРФ это мерзавцы, которые имитируют оппозицию», — высказался в ролике Пивоваров.

Представитель «ОР» также высказался, что глава московского отделения КПРФ Валерий Рашкин в этой истории якобы является позитивным персонажем.

«Видимо такая партийная вертикаль у коммунистов. Либо это кидалы, либо лизоблюды. Все это напоминает такой шабаш на лысой горе, где стадо лысых чертей пытается друг друга поиметь, чтобы занять места получше», — заключил Андрей Пивоваров.

В конце он также назвал КПРФ «дичью» и «фиктивной оппозицией», пишет Nation News.

В конце марта на телеканале НТВ вышел фильм «Мундеп от округа Колумбия», в котором были раскрыты финансовые взаимосвязи Андрея Пивоварова с британской «Открытой Россией» по организации форума «Объединенных демократов».