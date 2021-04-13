Диетолог оценил пользу ежедневного употребления воды с лимоном

Вашингтон, 13 апреля. Вода с лимоном является отличной альтернативой газировке и другим сладким напиткам, которые вредны для организма.

Употребление этого напитка способствует улучшению метаболизма, хорошему пищеварению и даже похудению. Об этом рассказала американский диетолог Эми Стивенс.

По ее словам, в течение дня рекомендуется выпивать один или два стакана. При этом вода с лимоном принесет гораздо больше пользы организму только в том случае, если из рациона полностью исключить напитки с высоким содержанием сахара.

Но добавлять лимон в каждый стакан воды необязательно. Дело в том, что сок этого фрукта очень кислый, а чрезмерное употребление напитка может разрушить зубную эмаль.

Ранее американские врачи-диетологи объяснили, как плотный завтрак способствует похудению. Для этого специалисты провели исследование с участием 50 тыс. человек.