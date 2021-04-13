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Экономика

Экономист объяснила целесообразность дедолларизации для России

Экономист объяснила целесообразность дедолларизации для России

Москва, 13 апреля. Структура международных резервов России за последние годы серьезно изменилась, заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Елена Воронкова.

Она отметила, что доля евро в российских резервах превышает долю доллара на 7%. В то же время доля юаня выше доли американской валюты на 12%, передает ИА REGNUM.

Для экономики РФ целесообразно, чтобы иностранные валюты, в которых номинированы внутренние и внешние обязательства, соответствовали валютам, в которых осуществляются торговые расчеты, объяснила Воронкова. С учетом того, что основными торговыми партнерами России выступают Китай и Евросоюз, в последние годы валютная структура международных резервов изменилась в пользу юаня и евро, добавила экономист.

По словам Воронковой, уверенные позиции доллара в мировой экономике подкрепляются глобальной экономической ролью Соединенных Штатов. Поэтому, как указала эксперт, Вашингтон использует имеющееся преимущество в экономике для реализации собственных интересов.

Замминистра иностранных дел РФ Александр Палкин ранее заявил, что политика США становится менее предсказуемой, что заставляет сомневаться в надежности доллара. По его словам, поэтому политика дедолларизации ряда стран выглядит логичной.

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