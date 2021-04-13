Больная раком актриса Шеннен Доэрти показала, как выглядит без фильтров

Лос-Анджелес, 13 апреля. Американская актриса Шеннен Доэрти, известная по ролям в сериалах «Беверли-Хиллз, 90210» и «Зачарованные», в свой день рождения опубликовала честное фото без фильтров.

Новость о ее тяжелом заболевании фанаты актрисы, сыгравшей в «Зачарованных» старшую сестру Прю, узнали в феврале 2020 года. Врачи диагностировали у Доэрти четвертую стадию рака груди. Несмотря на пройденные курсы химиотерапии, страшный недуг не отступает, однако знаменитость не опускает руки.

В свой юбилей, 12 апреля, она опубликовала фото, показав себя с минимумом макияжа и без использования фильтров. Поклонники поздравили кумира с 50-летием и отметили прекрасный внешний вид актрисы, заявив, что ей необязательно краситься.

Подозрения в развитии онкологического заболевания есть также у Иды Галич. Блогер заявила, что опасается за свое здоровье, поэтому ей кажется, что врачи могут диагностировать весь спектр смертельных недугов. Даже если кому-то становится плохо, звезда быстро перенимает его состояние.