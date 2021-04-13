Популярная блогерша обвинила звезду YouTube в изнасиловании

Лос-Анджелес, 13 апреля. TikTok-блогерша Джастин Парадайз (Justine Paradise) выпустила серию роликов на своем канале, в которых обвинила звезду YouTube Джейка Пола (Jake Paul) в изнасиловании.

Парадайз заявила, что с популярным американским блогером она познакомилась на вечеринке в особняке Пола. Парень жил не один, а в компании других звезд социальных сетей. На входе ее заставили подписать договор о неразглашении о том, что она появлялась в компании известных людей.

По словам девушки, пара танцевала в комнате Пола, после парень потащил девушку в постель. На протяжении какого-то времени пара целовалась, но Полу быстро это надоело и он наброситься на девушку. При этом Парадайз утверждает, что ясно давала понять, что секс ее не интересует.

По словам рассказчицы, этот инцидент произошел больше года назад. После того вечера Пол прекратил какое-либо общение с девушкой. В настоящий момент он не ответил на обвинения в сексуальном насилии. Пол известен провокационными пранками, громкими вечеринками и зачастую оскорбительным для других поведением.

Ранее ФАН сообщал, что певца из Канады Джастина Бибера обвинили в насилии над девушками. Жертвы в соцсетях представились именами Даниэль и Кади. Они заявили, что певец напал на них с целью совершить сексуальное насилие.