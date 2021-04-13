Уникальное нанопокрытие на основе фосфора способно бороться с грибковыми инфекциями

Канберра, 13 апреля. Специальное нанопокрытие, которое можно применять на повязках и имплантатах для лечения смертельных грибковых инфекций, разработали ученые из Австралии.

Новый материал эффективен против различных микроорганизмов, включая устойчивые к антибиотикам супербактерии. При этом он безвреден для человеческих клеток.

По словам специалистов, устойчивость бактерий и грибковых инфекций к антибиотикам является серьезной проблемой современной медицины. Например, новой угрозой для пациентов с коронавирусом стал грибок Aspergillus, который вызывает смертельные вторичные инфекции.

Уникальное нанопокрытие исследователи из Мельбурнского королевского технологического университета вместе с коллегами разработали на основе слоистого черного фосфора. Этот элемент обладает некоторыми антибактериальными и противогрибковыми свойствами.

Ранее стало известно, что в Израиле планируют создать препарат для лечения коронавируса. Ученые впервые разработали лекарства-кандидаты на основе молекул, полученных из кефира.