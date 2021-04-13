Глава Дагестана перенес прямой эфир с жителями из-за визита Михаила Мишустина

Махачкала, 13 апреля. Врио главы Дагестана Сергей Меликов перенес намеченный на 14 апреля прямой эфир с жителями республики на более поздний срок. Причиной этого послужили изменения в графике работы руководителя региона, которые могли быть вызваны визитом премьер-министра России Михаила Мишустина.

В пресс-службе главы региона не уточнили, когда именно состоится общение Меликова с населением. Также не были конкретизированы изменения в его рабочем графике.

«В связи с изменениями в графике работы врио главы Дагестана проведение ранее запланированного на 14 апреля прямого эфира переносится. О дате и времени проведения будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным республиканской газеты «Черновик», причиной переноса прямого эфира стал визит Михаила Мишустина. Он также намечен на 14 апреля.

«Возможная причина переноса прямой линии — визит с рабочей поездкой в Дагестан председателя Правительства России Михаила Мишустина и других представителей российского кабинета министров», — отмечает издание.

Ранее ФАН сообщал, что в Дагестан прибыли руководители и представители семи федеральных министерств и ведомств. Делегацию возглавлял министр экономического развития РФ Максим Решетников.