Москва, 13 апреля. Окончание проекта «Северный поток — 2» грозит поставщикам американского СПГ потерей большой части газового рынка Евросоюза. Об этом заявил аналитик Игорь Юшков.

В данный момент США имеют конкретную цель — заблокировать российский газовый проект «Северный поток — 2». Американцы настолько сильно хотят «прикрыть» проект, что сделали заявление о том, что это вообще не газопровод, а труба, по которой поползут русские солдаты и захватят Европу, смеется ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности.

Юшков подчеркнул, что и сейчас в отношении «СП-2» совершаются провокации с привлечением польских военных. Вашингтон ждет, чтобы Россия выдвинула к месту строительства свои военные корабли. Тогда США начнут опровергать российские заявления о том, что данный проект является исключительно экономическим. Вашингтон не хочет лишиться значительной части европейского газового рынка Евросоюза, поэтому он устраивает провокации, добиваясь того, чтобы ВС сами заблокировали российский газопровод, подытоживает аналитик.

Ранее сообщалось, что в минобороны Германии предложили увязать объемы газа по «СП-2» с «поведением России». А телеканал 360tv.ru рассказывал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что позиция США насчет «Северного потока — 2» объясняется геополитикой и страхом перед влиянием Москвы.