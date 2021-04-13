Суточный прирост случаев коронавируса в Турции снова побил рекорд

Анкара, 13 апреля. Прирост случаев коронавирусной инфекции за последние сутки в Турции побил очередной рекорд.

Турецкие врачи зафиксировали коронавирус у 59 тыс. человек. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил ужесточение ограничительных мер в стране из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. В Турции в течение 14 дней прекращается междугороднее сообщение. Вводят ограничения для выхода на улицу. Это касается граждан младше 20 и старше 65 лет. Комендантский час продлевается и будет действовать с 19:00 до 05:00.

До этого сообщалось, что «Аэрофлот» планирует предложить туристам обмен билетов по специальным условиям. Компания приняла решение после заявления о закрытии авиасообщения с Турцией с 15 апреля до 1 июня.